Татьяна Навка призвала всех молиться за здоровье Романа Костомарова

Фигуриста Романа Костомарова, находящегося в тяжелом состоянии в больнице, поддерживают в эти дни и друзья, и коллеги, и поклонники. Среди тех, кто переживает за спортсмена особенно сильно, - Татьяна Навка: именно в паре с ней Роман Костомаров стал в 2006 году олимпийским чемпионом.

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Татьяна признает, что нынешнее состояние ее бывшего партнера внушает опасения, и призывает всех неравнодушных молиться за его здоровье.