Умерла единственная дочь Элвиса Пресли — певица Лиза Мари Пресли

12 января в Лос-Анджелесе умерла единственная дочь культового певца Элвиса Пресли — Лиза Мари Пресли, которая так же пела на сцене и сочиняла песни. Ей было 54 года.

«С тяжелым сердцем я должна поделиться ужасной новостью о том, что моя прекрасная дочь Лиза Мария покинула нас, — подтвердила Присцилла Пресли изданию People. — Она была самой страстной, сильной и любящей женщиной, которую я когда-либо знала. Мы просим о конфиденциальности, поскольку пытаемся справиться с этой глубокой потерей. Спасибо за любовь и молитвы».

Журналисты сообщают, что утром 12 января Лизу доставили в больницу с подозрением на остановку сердца. Прибывшие домой к певице медики, отметили, что она не дышала. Они провели сердечно-легочную реанимацию и, заметив у пациентки признаки жизни, отвезли женщину в больницу. Но спасти ее не удалось.

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Напомним, Лиза была единственной наследницей имущества своего знаменитого отца. Она выходила замуж четыре раза, в том числе и за известного актера Николаса Кейджа и поп-короля Майкла Джексона. В первом браке у певицы родились девочка и мальчик. Дочь Райли Кио стала актрисой и моделью, а сын Бенджамин покончил с собой в возрасте 27 лет. В четвертом браке у Пресли родились девочки-близняшки Харпер и Финли, которым сегодня по 14 лет.