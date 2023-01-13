Володин предложил конфисковывать имущество уехавших россиян, оскорбляющих РФ: «Но совести им это, конечно, не вернет»

Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил официально конфисковывать имущество у россиян, уехавших из страны и оскорбляющих Россию из-за рубежа.

«В последнее время некоторые наши сограждане считают возможным оскорблять Россию, ее жителей, солдат и офицеров, открыто поддерживать злодеев, нацистов и убийц. Их цель понятна — выслужиться и попытаться сохранить свое благосостояние за рубежом, - пишет политик в Telegram . - Согласно законодательству РФ, подобные заявления могут быть расценены как призывы к экстремизму, реабилитация нацизма или дискредитация Вооруженных сил».

Володин отметил, что такими случаями занимается следствие, но практика показывает, что существующих мер реагирования недостаточно.

«Уехавшие негодяи живут безбедно благодаря нашей стране. Находясь за границей, сдают в аренду недвижимость, продолжают получать гонорары за счет российских граждан. При этом позволяют себе публично лить грязь на Россию, оскорбляют наших солдат и офицеров. Чувствуют свою безнаказанность, полагая, что правосудию до них не дотянуться», - продолжает Вячеслав Викторович.

«В этой ситуации правильно будет соответствующие статьи Уголовного кодекса дополнить пунктом о конфискации у негодяев имущества в РФ, которого у них достаточно, чтобы возместить нанесенный ущерб. Но совести им это, конечно, не вернет».