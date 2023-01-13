«Сорок лет — прекрасно… Мне бы так»: Григорьев-Апполонов поздравил Туриченко с юбилеем

13 января исполнилось 40 лет солисту группы «Иванушки International» Кириллу Туриченко.
То, как вокалист встретил свой юбилей, в социальных сетях показал его товарищ по сцене Андрей Григорьев-Апполонов. Он выложил видео, как Кирилл плавает в бассейне, а ровно в полночь возлюбленная вынесла ему небольшой тортик со свечами.
«Сорок лет — прекрасно… Мне бы так, — прокомментировал событие 52-летний Григорьев-Апполонов. — Я знаю, Кирилл пожелал стать всемирно известным суперпевцом. Да, Киря? С днем рождения. Ну что? А теперь дискотека!»
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Напомним, Туриченко присоединился к «Иванушкам» в 2013 году. Российские зрители заново открыли для себя этого певца, когда он принял участие в музыкальном шоу «Маска» на НТВ в костюме Носорога.