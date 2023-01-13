«Сорок лет — прекрасно… Мне бы так»: Григорьев-Апполонов поздравил Туриченко с юбилеем

13 января исполнилось 40 лет солисту группы «Иванушки International» Кириллу Туриченко.

То, как вокалист встретил свой юбилей, в социальных сетях показал его товарищ по сцене Андрей Григорьев-Апполонов. Он выложил видео, как Кирилл плавает в бассейне, а ровно в полночь возлюбленная вынесла ему небольшой тортик со свечами.