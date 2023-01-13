Подсидела по полной: вернувшаяся Нелли Ермолаева заняла гримерку уволенного Влада Кадони на «Доме-2»

Нелли Ермолаева вернулась на реалити-шоу «Дом-2» в конце декабря спустя много лет. Теперь она — новая ведущая телестройки. И заменила она уволенного незадолго до нее Влада Кадони.

А в первую рабочую неделю января Ермолаева и вовсе переехала в гримерку Кадони. Как это было, она показала в своем микроблоге, похваставшись комфортными и просторными условиями по соседству с Ксенией Бородиной.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».

Ермолаеву уже хейтят за то, что она якобы подсидела Кадони по полной. Пикантность ситуации в том, что они — бывшие возлюбленные. В 2009 году они были участниками телепроекта, строили любовь и даже заселялись в VIP-домик. Но Владу Нелли предпочла ловеласа Никиту Кузнецова.