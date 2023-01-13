Новости шоу-бизнеса: Михеева тусовалась под сине-желтым флагом, Нагиев пожертвовал армии сотни миллионов, но открестился от этого, Кравченко подает в суд на Садальского

Михеева отожгла на тусовке под сине-желтым флагом
Скандал случился после того, как соведущая Ивана Урганта Алла Михеева в Куршевеле была замечена в тусовке украинских эмигрантов. Матерная песня, дорогущее игристое рекой, сине-желтый флаг – Михеева в числе отдыхающих отплясывала зажигательно. Она уже успела оправдаться: мимо проходила, и ее засняли случайно.
Кравченко подает в суд на Садальского
Татьяна Кравченко возмущена обвинениями в свой адрес Стаса Садальского. За то, что то он назвал ее пьяницей, она подает в суд.
Павел Воля ушел с Comedy
Павел Воля покинул Comedy Club. Замена ведущего произойдет в самое ближайшее время, вместо шоумена будет стендапер Андрей Бебуришвили.
Нагиев сделал пожертвование, но открестился от него
В Сети появилась новость, что Дмитрйи Нагиев сделал пожертвование нашей армии в размере 200 млн рублей. Но актер тут же прокомментировал ее, открестившись от таких жестов.