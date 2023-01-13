«Вечерний Ургант» скоро вернется»: оскандалившаяся Алла Михеева собралась на ТВ, Яна Поплавская ее осадила

Телеведущая, актриса Алла Михеева на днях крупно оскандалилась, отметившись на тусовке в Куршевеле с украинскими богачами, размахивавшими сине-желтым флагом и льющими рекой шампанское. После этого, как оказалось, она засобиралась в эфир Первого канала. Так сообщила Яна Поплавская.
«Алла Михеева в кулуарах утверждает, что «Вечерний Ургант» скоро вернется. По крайней мере, она уже собирается блистать в эфире. Уже блеснув на вечеринке с выносом шампанского под украинским флагом. Видимо имеется в виду старая компания: Ургант, Гудков и Хрусталев. И меня шокируют все эти разговоры», - сообщила Поплавская.
Актриса Поплавская в своем Telegram призналась, что если Михеева и другие «перебежчики» все-таки вернутся и «снова будут в злате и почете», то тогда уедет она сама.
«Куда-то туда, где не жалуют предателей, душепродавцев, кумовство и малодушие, но где помнят о поступках, чтят совесть и честные поступки!» - объяснила Поплавская.
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