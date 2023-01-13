«Вечерний Ургант» скоро вернется»: оскандалившаяся Алла Михеева собралась на ТВ, Яна Поплавская ее осадила

Телеведущая, актриса Алла Михеева на днях крупно оскандалилась, отметившись на тусовке в Куршевеле с украинскими богачами, размахивавшими сине-желтым флагом и льющими рекой шампанское. После этого, как оказалось, она засобиралась в эфир Первого канала. Так сообщила Яна Поплавская.

«Алла Михеева в кулуарах утверждает, что «Вечерний Ургант» скоро вернется. По крайней мере, она уже собирается блистать в эфире. Уже блеснув на вечеринке с выносом шампанского под украинским флагом. Видимо имеется в виду старая компания: Ургант, Гудков и Хрусталев. И меня шокируют все эти разговоры», - сообщила Поплавская.