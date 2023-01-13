Волочкова в одних стрингах встала на колени: к морю передом, к людям задом

Звезда сцены Анастасия Волочкова сделала перерыв в новогодние каникулы и улетела на Мальдивы. Она решила восстановиться перед новым гастрольным туром и наслаждается красотами любимого курорта.

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Подписчики могут наблюдать, как отдыхает балерина, глядя на ее фото в соцсетях. Анастасия не скупится на пикантные ракурсы и удивляет людей своими смелыми решениями. Например, в этот раз артистка в одних стрингах из трех ниточек встала на колени и продемонстрировала пышный тыл – как в сказке, к морю передом, к людям задом.