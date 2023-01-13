«Были обнаружены несоответствия»: в Роскачестве исследовали лапшу быстрого приготовления

Несмотря на сомнительный состав, лапшу быстрого приготовления не перестают покупать.

Скорость приготовления и доступная цена делают свое дело. Российский потребитель, особенно подростки, не оставляют без внимания полки с лапшой быстрого приготовления.

Роскачество проверило, какая из марок лапши может считаться достойным продуктом.