«Были обнаружены несоответствия»: в Роскачестве исследовали лапшу быстрого приготовления

Несмотря на сомнительный состав, лапшу быстрого приготовления не перестают покупать.
Скорость приготовления и доступная цена делают свое дело. Российский потребитель, особенно подростки, не оставляют без внимания полки с лапшой быстрого приготовления.
Роскачество проверило, какая из марок лапши может считаться достойным продуктом.
«Сразу отметим, что по результатам этого исследования ни одна торговая марка не может претендовать на российский Знак качества, потому что во всей исследованной продукции были обнаружены несоответствия по тем или иным показателям», – заявили в rskrf.ru.
Несмотря на нарушения, Роскачество составило рейтинг продукции. Так, на первом месте оказались бренды «Доширак» и «Анаком». На второй строчке разместилась марка «Каждый день». На третьем месте – «Красная цена» и «Петра».
Напомним, ранее Роскачество обнаружило лучшие махровые полотенца.