Ни грамма консилера: Анна Седокова в купальнике цвета новогоднего леденца показала себя без косметики

Анна Седокова

Анна Седокова. Фото: соцсети 

Артистка поделилась первой в этом году встречей с океаном.

Исполнительница Анна Седокова разместила в личном микроблоге кадры из Америки. Знаменитость засветила на них сочный бюст и лицо без косметики.

Седокова с трогательными словами составила рассказ о путешествии к океану. Анна отметила, что обожает природу Лос-Анджелеса, особенно волны океана.

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Седокова нырнула в воду в закрытом купальнике цвета новогодней карамели. Снега вокруг Седоковой нет, но певица не грустит. Она может освежить свой сочный бюст в бурной воде.

Анна Седокова в купальнике. Фото: соцсети 

К слову, Седокова предстала пред поклонниками без макияжа. Знаменитость не побоялась показать себя без тонального средства и ярких теней.

Напомним, ранее эксперты назвали шесть трендовых идей для маникюра в 2023 году.

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