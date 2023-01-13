Ни грамма консилера: Анна Седокова в купальнике цвета новогоднего леденца показала себя без косметики

Исполнительница Анна Седокова разместила в личном микроблоге кадры из Америки. Знаменитость засветила на них сочный бюст и лицо без косметики.

Седокова с трогательными словами составила рассказ о путешествии к океану. Анна отметила, что обожает природу Лос-Анджелеса, особенно волны океана.

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Седокова нырнула в воду в закрытом купальнике цвета новогодней карамели. Снега вокруг Седоковой нет, но певица не грустит. Она может освежить свой сочный бюст в бурной воде.