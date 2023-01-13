Садальский вновь прошелся по Варшаверу: «Прекрасная говорящая фамилия. Такая же, как и его лицо»

Актер Стас Садальский в недавнем интервью Вячеславу Манучарову обвинил Марка Варшавера, худрука «Ленкома», в том, что он выгоняет актрису Александру Захарову из театра. Мол, руководитель сводит счеты за давнюю вражду с ней, и он, Садальский, это знает.

В конфликт вмешалась подопечная Варшавера, актриса Татьяна Кравченко, которая встала на защиту начальника и устроила «забастовку» Садальскому – не приехала на спектакль с ним в Петербург, отказавшись впредь выходить на одну сцену.

Станислав Юрьевич ознакомился с защитной «речью» Кравченко и поразился тому, как она в порыве защитить Варшавера перепутала его с Марком Захаровым. И не преминул вновь «врезать» оппоненту.

«При чем тут Марк Захаров? Я всегда любил и буду любить его и его семью. Речь шла только о Варшавере. Прекрасная говорящая фамилия. Такая же, как и его лицо», - написал актер в Telegram.

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал «Звездная пыль»