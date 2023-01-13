Рудова на пляже в крошечном бикини: лиф не справляется, стринги просто пропали на теле – зато красиво!

Актриса из сериалов «Универ» и «Жизнь по вызову» Наталья Рудова с прошлого года отдыхает в Дубае. Здесь красотка успела отметить Новый год, разочароваться в курорте, а также сильно загореть. Тем не менее, она не торопится в морозную Москву, предпочитая солнце и море минусовой погоде и сугробам.

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На новом фото Рудова показала, как загорела. Крошечный купальник едва прикрыл прелести звезды, подчеркнув шоколадный оттенок кожи. Наталья с гордостью носит бикини не своего размера – так бюст выглядит аппетитнее и пышнее, а бедра – сочнее. К слову, в таком ракурсе трусики кажутся просто ниточками, беспощадно впившимися в телеса красотки.