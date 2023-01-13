Поплавская про отдых Михеевой на украинской вечеринке в Куршевеле: «Пир во время чумы»

Актриса Яна Поплавская высказала свое мнение об отдыхе Аллы Михеевой, соведущей Ивана Урганта по вечернему шоу. Звезда, напомним, отожгла на вечеринке в Куршевеле, которую организовали украинские эмигранты, сорившие деньгами и махавшие сине-желтым флагом. Тусовку в дорогущем ресторане Bagatelle Михеева посетила с подругой Юлией Прудько.
Поплавская считает, что Михеева не достойна появляться на Первом канале, ведь своим поведением она дискредитировала и телеканал. И ей не место в эфире.
«Люди фронтом вторым стоят – помогают стране, помогают ребятам. А они чем помогают? Это пир во время чумы», - прокомментировала скандал актриса сайту iReactor.
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