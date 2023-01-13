Поплавская про отдых Михеевой на украинской вечеринке в Куршевеле: «Пир во время чумы»

Поплавская считает, что Михеева не достойна появляться на Первом канале, ведь своим поведением она дискредитировала и телеканал. И ей не место в эфире.

«Люди фронтом вторым стоят – помогают стране, помогают ребятам. А они чем помогают? Это пир во время чумы», - прокомментировала скандал актриса сайту iReactor.

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