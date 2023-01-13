Конфликты разрешатся: Елена Мун отметила 13 и 14 января как благополучные дни

Эксперт по звездам Елена Мун сделала прогноз для всех знаков зодиака, опираясь на лунный календарь.
Астролог отметила, что два дня небесные тела располагают к разрешению споров.
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В пятницу и субботу на этой неделе можно ощутить дипломатичность окружающих. Взаимопонимание 13 и 14 января поможет удачно завершить дела, в которых раньше были спорные моменты.
Еще астролог предложила заняться новым обучением в этот период. Этим Мун поделилась с vnimanie.pro.
Напомним, ранее таролог рассказала, что в себе таит опасный ретроградный Меркурий.