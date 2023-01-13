Конфликты разрешатся: Елена Мун отметила 13 и 14 января как благополучные дни

Старый Новый год

Старый Новый год. Фото: Global Look Press 

Астролог предлагает в канун Старого Нового года расставить все точки над i.

Эксперт по звездам Елена Мун сделала прогноз для всех знаков зодиака, опираясь на лунный календарь.

Астролог отметила, что два дня небесные тела располагают к разрешению споров.

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В пятницу и субботу на этой неделе можно ощутить дипломатичность окружающих. Взаимопонимание 13 и 14 января поможет удачно завершить дела, в которых раньше были спорные моменты. 

Еще астролог предложила заняться новым обучением в этот период. Этим Мун поделилась с vnimanie.pro.

Напомним, ранее таролог рассказала, что в себе таит опасный ретроградный Меркурий.

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