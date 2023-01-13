Вот чем Гарика зацепила: Ковальчук на пляже игриво щегольнула прелестями в черном бикини – кокетка!

Звезда сериалов «Крепостная» и «Гусар» Катерина Ковальчук улетела отдыхать в Индонезию. Экс-возлюбленная Гарика Харламова много путешествовала и добралась до острова Ява, оказавшись на побережье изумительного райского уголка.

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Какие виды открылись перед Ковальчук, она показала в микроблоге. А подписчики смогли лицезреть саму актрису в черном бикини. Она воодушевилась окружающей красотой и сняла видео, на котором показала свои прелести. Звезда блеснула точеной фигуркой в мини-бикини, показав, чем зацепила Харламова – тонкая талия, упругие бедра и лучезарная улыбка восхитят любого поклонника!