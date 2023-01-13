«Бедный зритель купится и на этот бред»: Садальский вывел Кравченко на чистую воду

Однако, в одностороннем порядке Кравченко не имеет права решать, выходить ей на сцену или нет. Поскольку есть контрактные обязательства, за нарушение которых предусмотрена ответственность.

«Есть организаторы петербургских гастролей, с которыми заранее обсуждаются подобные вопросы. Есть, в конце концов, партнеры по сцене, на которых Татьяне Эдуардовне наплевать, как и на зрителей, которым она сейчас «безмерно благодарна за поддержку». Им она может пудрить мозги сколько хочет. А в нашей среде все прекрасно понимают, что произошло», - заметил Садальский.

Сам Садальский объяснял, что Кравченко не приехала из-за проблем с алкоголем. Мол, актриса от возлияний в новогодние дни не смогла выехать.

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