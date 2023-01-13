«Бедный зритель купится и на этот бред»: Садальский вывел Кравченко на чистую воду

Актер Стас Садальский ответил на объяснения Татьяны Кравченко, которая прервала молчание и высказала, почему на самом деле не приехала в Петербург играть антрепризу. Оказалось, что у нее личная неприязнь возникла к партнеру. Садальский, узнав об этом, лишь поиронизировал.
«Татьяна Эдуардовна пытается делать вид, что ей 3 года, а не 70. Что можно просто так надуть губы, сесть на горшок и не вставать с него до полдника. А потом и вовсе исчезнуть на сутки, типа «мы Машу заперли в шкаф, а ключ потерялся». Может быть, бедный зритель купится и на этот бред», - рассуждает актер в Telegram.
Однако, в одностороннем порядке Кравченко не имеет права решать, выходить ей на сцену или нет. Поскольку есть контрактные обязательства, за нарушение которых предусмотрена ответственность.
«Есть организаторы петербургских гастролей, с которыми заранее обсуждаются подобные вопросы. Есть, в конце концов, партнеры по сцене, на которых Татьяне Эдуардовне наплевать, как и на зрителей, которым она сейчас «безмерно благодарна за поддержку». Им она может пудрить мозги сколько хочет. А в нашей среде все прекрасно понимают, что произошло», - заметил Садальский.
Сам Садальский объяснял, что Кравченко не приехала из-за проблем с алкоголем. Мол, актриса от возлияний в новогодние дни не смогла выехать.
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