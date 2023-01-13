Павла Волю убрали из Comedy Club из-за скандала

Павел Воля покинул Comedy Club и теперь не будет его ведущим. Место шоумена занял Андрей Бебуришвили, который в свое время подменял Гарика Харламова.

Оказалось, что Волю убрали из проекта из-за громкого скандала, сообщает kp.ru. В своем стендапе Павел рассуждал про женские понты. И на примере одного фото из соцсетей с девушкой в кадре показал, как бывает, и назвал ее «долбанько». Она себя узнала и пошла в суд.

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Сам шоумен никак не комментировал скандал. Зато уже высказались многие. В числе осудивших юмориста – Ксения Собчак. Она поставила диагноз артисту, сравнив того с другим комиком. Нурланом Сабуровым, который, дескать, высмеивает только тех, кто не сможет ответить.