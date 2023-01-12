В Америке на конкурсе «Мисс Вселенная» все обомлели при виде российской модели Анны Линниковой

Анна Линникова

Анна Линникова. Фото: Global Look Press 

В США проходят заключительные этапы главного конкурса красоты.

В образе, символизирующем Российскую империю, на сцену в Америке вышла модель Анна Линникова. 

Блондинка представляет Россию на международном конкурсе. Анна предстала перед жюри конкурса «Мисс Вселенная-2022» в рубиновом платье с камнями. Голубоглазая красавица добавила к яркому образу диадему.

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Линникова уже успела покорить иностранную аудиторию. 

Анна Линникова. Фото: YouTube

Пока неизвестно, кто победит на конкурсе красоты. Финал пройдет 15 января. Однако в Сети уже обсуждают шансы на победу русской красавицы:

«Я из Индии, но представительница России меня потрясла», «Анна – невероятная девушка. Болеем за Россию», «Кто бы ни создал этот костюм, но он потрясающий».

Напомним, ранее в Сети обсуждали изменившуюся внешность «Мисс Вселенной – 2021». 

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