Алкоголь спровоцировал: Иосиф Пригожин признался, что получил травму из-за банки пива

Иосиф Пригожин

Иосиф Пригожин. Фото: Global Look Press 

Музыкальный продюсер не ожидал такого поворота событий.

Муж певицы Валерии — Иосиф Пригожин — разместил в своем микроблоге фотографию с поврежденным глазом.

Музыкальный продюсер приложил лед к органу зрения, поскольку травмировал его. Оказалось, в случившемся виноват алкоголь.

Дело в том, что на отдыхе Пригожин решил насладиться баночкой холодного пива. Однако крышкой от бутылки повредил себя. Продюсер напугал поклонников и сообщил, что мог остаться без глаза.

«И смех и грех. Бутылка пива чуть не лишила меня глаза. Есть версии, как это могло случиться?» — поделился Пригожин.

Иосиф Пригожин. Фото: соцсети  

«Крышка отлетела, наверное», «Наверное, открывал глазом», «Учился открывать пивную бутылку глазом?» — предположили фолловеры Пригожина.

Напомним, ранее дочь Иосифа Пригожина честно рассказала о потере двух квартир в Москве.

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