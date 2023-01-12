Алкоголь спровоцировал: Иосиф Пригожин признался, что получил травму из-за банки пива

Муж певицы Валерии — Иосиф Пригожин — разместил в своем микроблоге фотографию с поврежденным глазом.
Музыкальный продюсер приложил лед к органу зрения, поскольку травмировал его. Оказалось, в случившемся виноват алкоголь.
Дело в том, что на отдыхе Пригожин решил насладиться баночкой холодного пива. Однако крышкой от бутылки повредил себя. Продюсер напугал поклонников и сообщил, что мог остаться без глаза.
«И смех и грех. Бутылка пива чуть не лишила меня глаза. Есть версии, как это могло случиться?» — поделился Пригожин.
Иосиф Пригожин. Фото: соцсети
«Крышка отлетела, наверное», «Наверное, открывал глазом», «Учился открывать пивную бутылку глазом?» — предположили фолловеры Пригожина.
Напомним, ранее дочь Иосифа Пригожина честно рассказала о потере двух квартир в Москве.