Валя Карнавал прилегла на скамейку, сверкнув своей «сладкой ложбинкой»: все взгляды устремились на прелести

Недавно Валя отдохнула в Таиланде, где щеголяла в бикини. А на новых фото она предстала в джинсах и тонком джемпере. Блогерша томно прилегла на бетонную скамейку. Она блеснула своим декольте, вывалив грудь вперед. Блондинка поманила всех своей ложбинкой.

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Поклонники лишились дара речи. Многие посчитали, что она намеренно не скрыла свои прелести. «Ну все же видно», «Саша не ревнует?», «Скоро платок наденешь», «Ну такое декольте не скрыть», «Вся такая аппетитная», — стали писать в Сети.