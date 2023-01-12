Самбурскую засняли с мужчиной: залез под стол и оказался у нее между ног (горячее фото)

Настасья Самбурская многим знакома по роли в сериале «Универ». Однако с каждым годом копилка с ее работами пополняется. Она стала богатой и знаменитой, но достойного мужчину не может найти. Артистка не скрывает, что у нее высокие запросы. Она следит за внешность и хорошо зарабатывает, поэтому избранник должен быть не хуже ее.
В последнее время Настасья часто оголяет свои прелести. Она хвастает стальным прессом и упругими бедрами. Однако новые кадры удивили даже ее подписчиков. На фото актриса предстала в белом платье с разрезом, сидя за столом. Мужчина оказался прямо между ее ног. Она властно смотрело на него сверху вниз.
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Настасья Самбурская. Фото: соцсети звезды
Эти кадры оказались из фильма «Тереза», который продюсировала Самбурская. Поклонники были заинтригованы. «Ох, вот это роль», «А тут вы особенно привлекательны», «Получилось круто», «Сколько страсти в этом взгляде», «Мурашки пошли», «Что-то будет», — стали писать в Сети.