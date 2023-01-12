Самбурскую засняли с мужчиной: залез под стол и оказался у нее между ног (горячее фото)

В последнее время Настасья часто оголяет свои прелести. Она хвастает стальным прессом и упругими бедрами. Однако новые кадры удивили даже ее подписчиков. На фото актриса предстала в белом платье с разрезом, сидя за столом. Мужчина оказался прямо между ее ног. Она властно смотрело на него сверху вниз.

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