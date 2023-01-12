«Просто ангел»: невестка Орбакайте в брюках карго и топе-корсете блеснула идеальной фигурой

Никита Пресняков является частью звездной семьи. Он уже давно сам стал артистом. Сын Кристины Орбакайте поет, снимается в кино и играет в театре. Однако недавно он неожиданно уехал. Теперь Никита находится в США. Вслед за ним покинула Россию и его жена Алена Краснова. Они предпочли остановиться в Лос-Анджелесе.
Недавно Алена похвасталась, что смогла похудеть. Новый год и Рождество пара отметила с друзьями. Они теперь постоянно ходят на вечеринки. Для таких случаев невестка Орбакайте выбирает модные молодежные наряды.
На этот раз Никита привел ее к друзьям, где диджей крутил сеты. Она облачилась в трендовые брюки карго и топ-корсет. Краснова отрывалась с другими девчонками.
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Жена Никиты подчеркнула свою стройную фигуру. Она с помощью наряда сделала объемными бедра, а талия смотрелась более тонкой. Блондинка восхитила пользователей Сети. «Ну какая чикуля», «Ого, вот это талия», «Вы словно сошли с обложки глянца», «Как повезло Никите», «Просто бесподобная», «Какая у вас талия», «Просто ангел», «Ох, как вам идет это лук», — стали писать в Сети.
Алена Краснова. Фото: соцсети звезды