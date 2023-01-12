«Просто ангел»: невестка Орбакайте в брюках карго и топе-корсете блеснула идеальной фигурой

Недавно Алена похвасталась, что смогла похудеть. Новый год и Рождество пара отметила с друзьями. Они теперь постоянно ходят на вечеринки. Для таких случаев невестка Орбакайте выбирает модные молодежные наряды.

На этот раз Никита привел ее к друзьям, где диджей крутил сеты. Она облачилась в трендовые брюки карго и топ-корсет. Краснова отрывалась с другими девчонками.

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