Бузова в крохотных шортах пошалила дома: бесстыдно запустила руку между ног

Ольга Бузова является известной телеведущей. Она уже много лет строит карьеру и смогла прославиться на всю страну. Артистка в 36 лет уже зарабатывает миллионы и имеет квартиру в Москве. А вот в личной жизни она не обрела счастье. Однако блондинка делает все, чтобы выглядеть привлекательно для мужчин.
Еще недавно Ольга активно гастролировала. Она предпочитает появляться на публике в мини-платьях или других соблазнительных нарядах. А вот после праздников артистка устроила себе отдых. Она успела сходить в баню, а потом провела время дома.
Бузова запечатлелась в футболке и коротких шортиках. Она предстала без макияжа и в очках. Однако телеведущая запустила руку вниз, позабыв про камеру.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Ольга Бузова. Фото: соцсети звезды
Звезда вызвала оторопь у поклонников. В последнее время они все чаще замечают непристойности, даже когда Ольга танцует на сцене. Артистка без стеснения прикасается к себе. «Боги, что она делает?», «Без макияжа такая милая», «Руку больше некуда девать?», «Что за срам?», «Нельзя ее видео смотреть! Ничего хорошего», — стали писать подписчики.