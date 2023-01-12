Бузова в крохотных шортах пошалила дома: бесстыдно запустила руку между ног

Еще недавно Ольга активно гастролировала. Она предпочитает появляться на публике в мини-платьях или других соблазнительных нарядах. А вот после праздников артистка устроила себе отдых. Она успела сходить в баню, а потом провела время дома.

Бузова запечатлелась в футболке и коротких шортиках. Она предстала без макияжа и в очках. Однако телеведущая запустила руку вниз, позабыв про камеру.

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