Королевская элегантность: Миддлтон в клетчатом пальто и сапфирах принцессы Дианы посетила больницу с принцем Уильямом

12 января супруги впервые после праздников появились на публике. Миддлтон и принц Уильям отправились в новую Королевскую университетскую больницу в Ливерпуле. Для такого случая Кэтрин выбрала платье с горлом в темно-синем цвете и длинное пальто в клетку изумрудного цвета. Она сделала акцент на изящных щиколотках. Образ дополнили лодочки и лаконичная сумка.

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