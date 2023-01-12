Королевская элегантность: Миддлтон в клетчатом пальто и сапфирах принцессы Дианы посетила больницу с принцем Уильямом

Кейт Миддлтон уже давно стала частью британской королевской семьи. Она состоит в браке с принцем Уильямом и выполняет королевские обязанности. После смерти королевы Елизаветы II супруги получили новые титулы. Не так давно они отметили католическое Рождество и вместе с детьми посетили церковь. Для каждого выхода в свет принцесса Уэльская тщательно подбирает образы.
12 января супруги впервые после праздников появились на публике. Миддлтон и принц Уильям отправились в новую Королевскую университетскую больницу в Ливерпуле. Для такого случая Кэтрин выбрала платье с горлом в темно-синем цвете и длинное пальто в клетку изумрудного цвета. Она сделала акцент на изящных щиколотках. Образ дополнили лодочки и лаконичная сумка.
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Кейт Миддлтон и принц Уильям. Фото: Global Look Press
Известно, что секрет Миддлтон в том, что истинная элегантность никак не связана с гладкостью лица, а настоящая леди «читается» в деталях. По этой причине в образах принцесса делает ставку на классические фасоны, а также сдержанную палитру цветов.
К слову, во время поездки в Ливерпуль жена принца Уильяма дополнила свой образ серьгами с сапфирами и бриллиантами принцессы Дианы — подобные украшения всегда придают выходу роскоши вне времени.
Кейт Миддлтон. Фото: Global Look Press