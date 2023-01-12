«Животик?»: молодую возлюбленную Тимати поздравляют с беременностью

Тимати продолжает быть одной из самых известных персон в России. Он богатый и знаменитый, поэтому его сердце хотят завоевать многие девушки. Однако рэпер падок только на длинноногих моделей. У него были отношения с Аленой Шишковой, Анастасией Решетовой. Каждая родила ему ребенка, но белое платье невесты они так и не надели.
Примечательно, что в прошлом году Тимати закрутил роман с Валей Ивановой. Он стал выходить в свет 20-летней моделью. А недавно они вместе улетели на курорт. Рэпер с собой взял и младшего сына. Избранница звезды то и дело публикует пляжные фото. На этот раз новые снимки с Валей удивили пользователей Сети. Ее стали поздравлять с беременностью, разглядев изменения в ее фигуре.
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Тимати и Валя Иванова. Фото: соцсети звезды
Ко всему прочему, фанаты были удивлены, что Тимати целуется с возлюбленной на публике. «Тоже беременна что-ли?», «Поправилась мощно прям», «Какие вы милые! Счастья вам и вашему будущему малышу», «Животик? Или ракурс такой», «Можно поздравлять?» — стали писать в Сети. Однако некоторые поклонники отметили, что фото не самое удачное, а Валя находится в хорошей форме.
Валя Иванова. Фото: соцсети звезды