«Животик?»: молодую возлюбленную Тимати поздравляют с беременностью

Примечательно, что в прошлом году Тимати закрутил роман с Валей Ивановой. Он стал выходить в свет 20-летней моделью. А недавно они вместе улетели на курорт. Рэпер с собой взял и младшего сына. Избранница звезды то и дело публикует пляжные фото. На этот раз новые снимки с Валей удивили пользователей Сети. Ее стали поздравлять с беременностью, разглядев изменения в ее фигуре.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».