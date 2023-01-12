Одна деталь сделала лук модным: Бородина в мини-юбке и трендовых лоферах щегольнула в Москве

Недавно Бородина провела три недели в Таиланде с семьей. Она успела отдохнуть и загореть. Теперь телеведущая возвращается к привычной жизни. Уже после перелета она поразилась тому, какие морозы стоят в Москве. Но утепляться Ксения не спешит.

12 января она собралась выйти в свет. Телеведущая облачилась в мини-юбку с принтом и черный жакет с широким поясом, который подчеркнул ее талию. Лук дополнили трендовые лоферы на толстой подошве.

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