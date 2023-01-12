Одна деталь сделала лук модным: Бородина в мини-юбке и трендовых лоферах щегольнула в Москве

Ксения Бородина уже много лет ведет передачи. Она не скрывает, что любит проводить время с семьей. После развода с Курбаном Омаровым телеведущая стала чаще путешествовать и покупать дорогостоящие вещи. Примечательно, что она в свои 39 лет предпочитает следить за внешностью и особое внимание уделяет фигуре.
Недавно Бородина провела три недели в Таиланде с семьей. Она успела отдохнуть и загореть. Теперь телеведущая возвращается к привычной жизни. Уже после перелета она поразилась тому, какие морозы стоят в Москве. Но утепляться Ксения не спешит.
12 января она собралась выйти в свет. Телеведущая облачилась в мини-юбку с принтом и черный жакет с широким поясом, который подчеркнул ее талию. Лук дополнили трендовые лоферы на толстой подошве.
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Поклонники восхитились тем, как выглядит звезда. Она использовала советы экспертов, выбрав жакет правильной длинны и пояс, который сделал лук модным.
«Это прям роскошно», «Шикарно выглядите», «Какая красота», «Ноги слишком открыты для зимы», «Ну прям шик, только замерзнете», «Не по погоде», «Забыли, что уже вернулись в Россию? Доставайте унты», — стали писать в Сети.
Ксения Бородина. Фото: соцсети звезды