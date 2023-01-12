Тимати не устоял и поцеловал молодую модель на пляже: красотка с «сочными» формами свела с ума (фото)

Примечательно, что Тимати недавно улетел отдыхать с возлюбленной. Его избранница с собой взяла множество купальников. Она без стеснения щеголяет в крохотных бикини и дома, и на улице. Рэпер учит ее кататься на доске для серфинга. Как известно, он обожает этот фид спорта и даже дочку постаивл на дочку.

На этот раз Тимати не устоял и проявил чувства на публике. Он поцеловал молодую модель на пляже. Вадя была в белоснежном бикини. Она блеснула своими спортивными формами.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».