Тимати не устоял и поцеловал молодую модель на пляже: красотка с «сочными» формами свела с ума (фото)

Тимати не перестает удивлять поклонников. Он богатый и успешный, но вот обзаводиться женой артист не торопится. У него уже есть дочка Алиса от Алены Шишковой и сына Ратмир от Анастасии Решетовой. И после последний серьезных отношений Тимати закрутил роман с 20-летней моделью Валей Ивановой.
Примечательно, что Тимати недавно улетел отдыхать с возлюбленной. Его избранница с собой взяла множество купальников. Она без стеснения щеголяет в крохотных бикини и дома, и на улице. Рэпер учит ее кататься на доске для серфинга. Как известно, он обожает этот фид спорта и даже дочку постаивл на дочку.
На этот раз Тимати не устоял и проявил чувства на публике. Он поцеловал молодую модель на пляже. Вадя была в белоснежном бикини. Она блеснула своими спортивными формами.
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Тимати и Валя Иванова. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились кадрами. Многие отметили, что давно не видели Тимати таким счастливым. «Девчонка супер выглядит», «Шикарные формы», «До чего красивая», «Ого, прям такие чувства», «Это бомбически», «Просто идиллия», «Как романтично», «Я в восторге от это пары», — стали писать подписчики.