42-летняя певица Слава в купальнике показала округлившийся живот на отдыхе: погладила с нежностью

Уже несколько дней Слава делится кадрами с курорта. Она то и дело демонстрирует свои длинные ноги и другие прелести фигуры. Певица накануне решила искупаться в океане. В Сети оказалось видео, где она обнажила округлившийся живот. Артистка даже с нежностью его стала гладить рукой. Поклонники решили, что она беременна. Однако звезда сразу внесла ясность.

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