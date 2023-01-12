Татьяна Кравченко подает на Стаса Садальского в суд

Возмущенная словами Станислава Садальского, обвинившего ее в алкоголизме, народная артистка РФ Татьяна Кравченко заявила, что будет отстаивать свою честь в суде. Звезда «Сватов» чувствует себя оскорбленной: Садальский заявил во всеуслышание, что она сорвала спектакль, так как перебрала со спиртными напитками.

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