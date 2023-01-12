Татьяна Кравченко подает на Стаса Садальского в суд

Фото: Global Look Press

 Фото: Global Look Press

Актриса оскорблена обвинениями в алкоголизме.

Возмущенная словами Станислава Садальского, обвинившего ее в алкоголизме, народная артистка РФ Татьяна Кравченко заявила, что будет отстаивать свою честь в суде. Звезда «Сватов» чувствует себя оскорбленной: Садальский заявил во всеуслышание, что она сорвала спектакль, так как перебрала со спиртными напитками.

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«Неправда и то, что по моей вине был сорван спектакль. Никакого срыва не было. Вместо меня ввели другую актрису. Я подаю на Садальского в суд за клевету. То, что он сказал — чудовищная ложь и подстава», — приводит слова Татьяны Кравченко издание «РИА ФАН» со ссылкой на kp.ru.

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