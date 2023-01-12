Беззаботная жизнь: невестка Орбакайте оторвалась на вечеринке с внуком Пугачевой в Лос-Анджелесе (видео)

Никита Пресняков давно проявил свои таланты. Он выступает со своей рок-группой, снимается в кино и играет в мюзикле. Сын Кристины Орбакайте в прошлом году уехал в США. А спустя несколько месяцев за ним уехала и супруга Алена Краснова. Пара успела отдохнуть на Гавайях. А вот праздники они провели в Лос-Анджелесе.
12 января Алена поделилась кадрами из города «ангелов». Она успевает утром потренироваться. А вечером пара зачастую видится с друзьями. На этот раз они отправились на вечеринку. Невестка Орбакайте облачилась в топ-корсет и брюки карго. Она зажигательно танцевала. С ней на танцполе отметился и Никита.
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Поклонники восхитились тем, как выглядит Алена. Многие осыпали ее комплиментами. Другие стали критиковали внука Аллы Пугачевой, который ведет праздный образ жизни за границей. Напомним, что в последнее время семью Примадонны часто критикуют. Сама певица уже не раз отвечала на колкие замечания хейтеров.