Беззаботная жизнь: невестка Орбакайте оторвалась на вечеринке с внуком Пугачевой в Лос-Анджелесе (видео)

12 января Алена поделилась кадрами из города «ангелов». Она успевает утром потренироваться. А вечером пара зачастую видится с друзьями. На этот раз они отправились на вечеринку. Невестка Орбакайте облачилась в топ-корсет и брюки карго. Она зажигательно танцевала. С ней на танцполе отметился и Никита.

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