«Мы много куда не доехали»: Ольга Любимова прокомментировала отмену русской культуры на Западе

Отмена русской культуры на Западе была ударом для России, но сфера быстро адаптировалась под санкции. Об этом на брифинге 12 января говорила министр культуры РФ Ольга Любимова.

По ее словам, больно было в первую очередь из-за разрушения взаимоотношений, которые выстраивались годами. Но России помог пандемийный опыт — если наши артисты не могу ездить за рубеж, значит, они будут больше ездить по родной стране.

«Кто-то в мире не попадет на наши концерты. Мне очень жалко этих людей, но я очень рада за тех в регионах Российской Федерации, которые лишний раз увидят Валерия Абисаловича Гергиева», — цитирует Любимову ТАСС. «Помню, как мы работали с пандемийными мерами. Точно так же мы сели и сказали: «Хорошо, нас не ждут в других странах, но нас очень ждут в регионах. Может, мы куда-то не доехали?». Мы много куда не доехали».

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Министр отметила, что политические события 2022 года помогли русской культуре сплотиться.