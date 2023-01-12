«Мама дорогая!»: Полина Гагарина в пудровом бикини оголила исхудавшую фигуру, сверкнув ребрами

В январе Полина улетела с детьми в отпуск. Она проводит время на Мальдивах. Артистка решила поделиться пляжным кадром. Она запечатлелась в пудровом купальнике из сжатой ткани. Певица обнажила свое точеные формы. Она повернулась, блеснув осиной талией. При этом Гагарина не скрыла выпирающие ребра.

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