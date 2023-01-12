Татьяна Тарасова назвала «бредом» слухи о том, что Костомаров купался в проруби

Тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова резко ответила на слухи о том, что Роман Костомаров, уже чувствуя себя простуженным, купался в проруби. Она сказала, что это неправда. По словам Тарасовой, она разговаривала с фигуристом незадолго до того, как он попал в больницу. Роман жаловался на плохое самочувствие.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».

«Он говорил, что кашляет и грудь болит немножко, а температуры нет. Купался в проруби? Что за бред, кто это вообще пишет?» — приводит слова тренера издание РИА ФАН со ссылкой на РИА Новости Спорт.

Ранее в СМИ появились данные о том, что Костомаров окунался в прорубь, несмотря на высокую температуру: якобы таким способом он пытался «лечиться».