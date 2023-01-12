Дефолта не будет, но богачи пострадают: самый точный прогноз Тамары Глобы на 2023 год

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Тамара отметила, что хоть 2023 год будет самым тяжелым для России, но очень страшных событий не случится. По ее словам, дефолта других плохих событий в экономике не произойдет. Однако люди потеряют часть своих денег, а богачи пострадают в особенности. Многочисленные траты опустошат их кошельки и счета.

Те граждане, которые давно хотели начать экономить и откладывать сбережения, наконец-то осуществят мечту. А если сбережения уже были, то их удастся увеличить в разы.

Напомним, что многие предсказания Глобы уже осуществились. Она предвещала распад СССР, конфликт в Чеченской Республике и даже расставание своих родителей, пишет издание dama-plus.