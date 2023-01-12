Дефолта не будет, но богачи пострадают: самый точный прогноз Тамары Глобы на 2023 год

Тамара Глоба

Тамара Глоба. Фото: Global Look Press

Знаменитый астролог сообщила, какие события ждут Россию.

Тамара Глоба много лет занимается астрологией. Ей удалось предсказать много знаковых событий. Она регулярно дает свой астрологический прогноз. На этот раз Глоба предсказала, что россиян ожидает непростой 2022 и еще более трудный 2023 годы. Но, если получится преодолеть этот период, в 2024 году наконец-то наступит мир не только в России, но и во всем мире.

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Тамара отметила, что хоть 2023 год будет самым тяжелым для России, но очень страшных событий не случится. По ее словам, дефолта других плохих событий в экономике не произойдет. Однако люди потеряют часть своих денег, а богачи пострадают в особенности. Многочисленные траты опустошат их кошельки и счета.

Те граждане, которые давно хотели начать экономить и откладывать сбережения, наконец-то осуществят мечту. А если сбережения уже были, то их удастся увеличить в разы.

Напомним, что многие предсказания Глобы уже осуществились. Она предвещала распад СССР, конфликт в Чеченской Республике и даже расставание своих родителей, пишет издание dama-plus.

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