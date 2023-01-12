Так ждет Тимати на кухне: Валя Иванова в крохотном бикини чувственно изогнулась, оголив свои тугие «дыньки»

Тимати уже давно стал завидным холостяком. Он зарабатывает не только благодаря музыке, но и своему бизнесу, который расширяется каждый год. А вот играть свадьбу артист не спешит, но при этом он не обделен мужским вниманием. Примечательно, что вот уже несколько месяцев звезда сцены встречается с Валей Ивановой.
Недавно пара уехала отдыхать на море. Молодая модель взяла с собой множество купальников. Она каждый день меняет луки. Валя предпочитает подчеркивать свои формы. На этот раз она сделала пикантное селфи на кухне.
Избранница Тимати покрасовалась в вязаном бикини. Она чувственно изогнулась, демонстрируя свои формы. Иванова обнажила округлые груди и изящные изгибы бедер.
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Валя Иванова. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились тем, как выглядит Валя. Многие осыпали ее комплиментами. Фанаты считают, что именно так модель встречает утром возлюбленного.
«Красота какая», «Это очень соблазнительно», «Фигура топовая», «Тут есть чем любоваться», «Просто идеальная», «Ирина Шейк в юности», «Грудь просто два шара», — стали писать подписчики.