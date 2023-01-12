Так ждет Тимати на кухне: Валя Иванова в крохотном бикини чувственно изогнулась, оголив свои тугие «дыньки»

Недавно пара уехала отдыхать на море. Молодая модель взяла с собой множество купальников. Она каждый день меняет луки. Валя предпочитает подчеркивать свои формы. На этот раз она сделала пикантное селфи на кухне.

Избранница Тимати покрасовалась в вязаном бикини. Она чувственно изогнулась, демонстрируя свои формы. Иванова обнажила округлые груди и изящные изгибы бедер.

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