Певица Слава в мини-бикини устроила смелые танцы в ванной комнате: повиляла упругими «булками» (видео)

Поклонники восхитились тем, как выглядит Слава. Она теперь регулярно делится кадрами с отдыха, на которых предстает в мини-бикини. Певица много внимания уделяет внешности. На этот раз она решила покрасоваться в ванной комнате. Артистка устроила танцы в купальнике. Она показала плоский живот и повиляла бедрами.

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