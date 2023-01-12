Певица Слава в мини-бикини устроила смелые танцы в ванной комнате: повиляла упругими «булками» (видео)

Певица Слава уже много лет выступает на сцене. Она не перестает выпускать новые треки. Исполнительница хита «Одиночество» недавно улетела отдыхать на Мальдивы с семьей. Она не скрывает, что с ней на курорте находится с муж, с которым она объявила о разводе не так давно. Звезда подчеркнула, что они просто близкие люди.
Поклонники восхитились тем, как выглядит Слава. Она теперь регулярно делится кадрами с отдыха, на которых предстает в мини-бикини. Певица много внимания уделяет внешности. На этот раз она решила покрасоваться в ванной комнате. Артистка устроила танцы в купальнике. Она показала плоский живот и повиляла бедрами.
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Поклонники были сражены тем, как выглядит Слава. Многие осыпали ее комплиментами.
«Классная такая», «Просто прелесть», «Фигурка модели», «Ой, вот это орех», «Ну просто нет слов», «Прелесть такая», «Отрывается мамочка», «В шикарной форме», «Какая роскошная», «Стан бесподобный», — стали писать подписчики.