«На весах даже минус»: невестка Орбакайте приспутила шортики, блеснув своими прелестями после праздников

Если в декабре Никита с женой нежились на Гавайях, то Рождество они уже встретили в Лос-Анджелесе. Если раньше они устраивали отпуска в США, то теперь там обосновались. Алена делится кадрами с виллы с бассейном. На этот раз она вернулась к тренировках.

На видео Невестка Орбакайте покрасовалась в топике и шортиках, которые приспустила. Блондинка обнажила свой животик и сверкнула грудью. Она похвасталась точеными формами.

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