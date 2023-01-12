«На весах даже минус»: невестка Орбакайте приспутила шортики, блеснув своими прелестями после праздников

Никита Пресняков пошел по стопам своих родных и стал певцом. Ему удалось создать свою группу, а еще в прошлом году артист играл в мюзикле. Примечательно, что уже 5 лет он состоит в браке с Аленой Красновой. Пара в минувшем году уехала в США.
Если в декабре Никита с женой нежились на Гавайях, то Рождество они уже встретили в Лос-Анджелесе. Если раньше они устраивали отпуска в США, то теперь там обосновались. Алена делится кадрами с виллы с бассейном. На этот раз она вернулась к тренировках.
На видео Невестка Орбакайте покрасовалась в топике и шортиках, которые приспустила. Блондинка обнажила свой животик и сверкнула грудью. Она похвасталась точеными формами.
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«У меня не было новогоднего стола, поэтому на весах даже минус. Но с другой стороны немного грустно. Не ощутила все прелести», — поделилась Алена.
Поклонники восхитились тем, как выглядит блондинка. Ее осыпали комплиментами.
«Ну какая такая», «Шикарная фигура», «Выглядите превосходно», «Как же это красиво», «Просто идеальная», «Какая шалунья», — стали писать подписчики.