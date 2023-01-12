«Дорога — в сумасшедший дом!»: Поплавская хлестко дала леща Гребенщикову за его издевки над россиянами

Сбежавший из России Борис Гребенщиков дал скандальное интервью в Израиле, где заявил, что россияне «фашисты» и «психически больные».

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Яна Поплавская хлестко ответила музыканту в личном блоге. Актриса заявила, что это как раз он психически ненормален, раз может так говорить.

«Всегда было интересно, как человек неожиданно сходит с ума? Вот шел куда-то или сидел на месте и... раз, он уже безумен! Все так же уверенно и четко говорит, но вместо умных вещей неожиданно начинает нести бред, всю муть из глубины подсознания, болезненные рассуждения», — написала артистка.

Она напомнила Гребенщикову про геноцид и убитых детей Донбасса, которых музыкант почему-то не замечал и знать не хочет.

«Сумасшедшие умеют маскироваться под нормальных. Тогда дорога — в сумасшедший дом», — резюмировала Яна Поплавская.