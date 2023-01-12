Алла Михеева оправдалась за украинский шабаш в Куршевеле

Звезда «Ледникового периода» Алла Михеева прокомментировала, почему на самом деле она оказалась на украинской вечеринке в элитном французском курорте Куршевеле. По ее словам, в ее действиях не было ничего плохого.

«Одна девочка попросила сфотографироваться с ней, потому что у нас с подругой розовые костюмы были. Поэтому не понимаю, в чем вопрос. Думаю, что тут ничего не стоит обсуждать. Всем добра», — заявила она.

Напомним, Михеева отметилась на вечеринке, которая прошла под вынос украинского флага и шампанского под матерную песню. Отмечали день рождения блогерши Алины Варакуты, которую обвинили в плясках на костях.

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