«Его сглазили!»: ясновидящая — о болезни Романа Костомарова

Состояние здоровья Романа Костомарова сейчас тревожит всех его близких, а также поклонников. Олимпийский чемпион находится в тяжелом состоянии, он подключен к ИВЛ, и врачи пока не дают никаких прогнозов. Свое мнение на этот счет высказала ясновидящая Саона.

«Карты однозначно подтверждают, что его сглазили. Когда вокруг человека начинается много разговоров, обсуждений, это может проявиться либо сразу, либо через какое-то определенное время. То, что человек задет энергетически, это точно. Восстановиться он однозначно сможет, так как у него сильный ангел-хранитель. Но реабилитационный процесс ему однозначно требуется», — сказала Саона.

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Она добавила, что сейчас для Романа наступает непростое время.