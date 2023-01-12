«Сын оказался уродом и предателем»: маму Смольянинова искренне пожалел Худяков

Мама Артура Смольянинова Мария Смольянинова попыталась оправдать своего сына, который наговорил кошмарных вещей про Россию и соотечественников.

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Напомним, звезда «9 роты» заявил, что готов воевать против своих и, мало того, пожелал радиоактивного пепла соотечественникам. Дома у Смольянинова остались двое детей, мама, братья, сестра и другие родственники.

Родительница актера сказала журналистам КП, что ее сына якобы на самом деле подставил журналист, который вывел его из себя и вырвал из контекста часть фраз.

Политик Роман Худяков искренне пожалел маму Смольянинова, которой приходится сейчас терпеть такой позор из-за сына, а вот актеру он не находит оправданий.