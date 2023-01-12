Чресла всосали все: от задней мягкости Волочковой онемели на пляже все (фото)

Анастасия Волочкова явно не скучает во время своего отдыха на Мальдивах, хотя отправилась балерина в этом году на острова без бойфренда.
Артистка немало посвящает времени фотосессиям, радуя подписчиков в соцсетях любопытными кадрами.
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Фолловеры замечают, что в свои 46 лет Волочкова сохранила великолепную фигуру. На которой не видно ни грамма целлюлита. А еще ведь некоторые говорят, что апельсиновая корка есть у всех!
Волочкова категорически опровергла это заявление, показав себя со спины в дерзком купальнике со стрингами. Чресла знаменитости полностью поглотили в себе трусики, продемонстрировав аппетитные мягкости с идеальной кожей.
Анастасия Волочкова. Фото: соцсети