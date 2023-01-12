Настроение — шальная! Что будет видно, если отодвинуть трусики у Волочковой (теперь и вы знаете)

Анастасия Волочкова отжигает на Мальдивах не на шутку. Звезда попотчевала хорошей порцией шпагатов своих подписчиков в соцсетях, а сейчас стала радовать их еще более крутым контентом.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Снимки звезды вызывают огромную волну эмоций из-за ее купальника, который, кажется, живет своей жизнью.

Трусики от бикини Волочковой съезжают то вправо, то влево, демонстрируя белый треугольник под собой. Народ, естественно, рад такому редкому контенту. А как же? Вокруг мороз, а тут такая жаришка пошла от знаменитости!