Виктория Боня высказалась о своей госпитализации

Блогер, телеведущая, экс-участница «Дома-2» Виктория Боня возмущена слухами о своей госпитализации, которая якобы последовала после неудачного восхождения на гору.

В своем аккаунте Виктория выложила самые броские заголовки публикаций в СМИ о том, что она попала в больницу. Она призналась, что ей неприятны подобные слухи, они ее настораживают.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».

«Такое ощущение, что они прям ждут моей смерти», - написала Боня.

Как оказалось, в действительности у звезды все хорошо, она находится в перевалочном лагере и намерена продолжать восхождение. Виктория предложила подписчикам задавать все интересующие их вопросы напрямую ей. По материалам издания «РИА ФАН».