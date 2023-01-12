Раймонд Паулс: «Придется сказать «до свидания»

Известный композитор Раймонд Паулс дал откровенное интервью латвийским журналистам. Он ответил на вопросы о собственном здоровье, а также о том, стоит ли ждать его новых выступлений.

«Я отношусь ко многим вопросам философски. Чувствую, что в один прекрасный день, я буду вынужден, прекратить давать концерты, я просто больше не смогу. Чисто физически. Знаете, это возрастом называется, и в этот «порт», надо уметь «заходить», с достоинством».

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Музыкант четко определил момент, когда он покинет сцену.

«Я больше не буду выходить на сцену, когда почувствую, что людям меня жаль. Если мне еще удастся работать с публикой, то буду. Но как только я начинаю качаться, нести чушь или контроль над тем, что я делаю на сцене, то сам прекращу свое выступление. Это будет логическим завершением моей карьеры. На самом деле я рад, что смог так долго продержаться на сцене. Но придется сказать – до свидания». По материалам издания Аrgumenti.ru.