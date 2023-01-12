Роман Костомаров в коме: фигурист в крайне тяжелом состоянии

Состояние олимпийского чемпиона по фигурному катанию Романа Костомарова остается крайне тяжелым. По данным на четверг, 12 января, у спортсмена дыхательная недостаточность, сейчас он находится в коме.

Врачи поставили диагноз Костомарову: левосторонняя пневмония, грипп, а также сепсис.

Фигуриста подключили к аппарату ЭКМО, который насыщает кровь кислородом. Врачи пошли на это, потому что аппарат ИВЛ уже не справлялся.

Костомаров лежит в отделении реанимации и интенсивной терапии для кардиологических больных в Коммунарке.

Держись, чемпион!

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».