Роман Костомаров в коме: фигурист в крайне тяжелом состоянии

Состояние олимпийского чемпиона по фигурному катанию Романа Костомарова остается крайне тяжелым. По данным на четверг, 12 января, у спортсмена дыхательная недостаточность, сейчас он находится в коме.
Врачи поставили диагноз Костомарову: левосторонняя пневмония, грипп, а также сепсис.
Фигуриста подключили к аппарату ЭКМО, который насыщает кровь кислородом. Врачи пошли на это, потому что аппарат ИВЛ уже не справлялся.
Костомаров лежит в отделении реанимации и интенсивной терапии для кардиологических больных в Коммунарке.
Держись, чемпион!
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