Горбань показала интимные прелести, ненароком потеряв одежду на пляже: а ведь сладенькая (видео)

Мария Горбань не стала следовать моде среди звезд и отправилась на зимний отдых не на Мальдивы или в Дубай, а на Шри-Ланку.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

36-летняя звезда «Кухни» и «Отеля «Элеон» словно заморозилась во времени. В личном блоге она показала, что по-прежнему стройна, юна и хороша собой, особенно в атмосфере умиротворяющего курорта.

На выставленном в Сети видео Мария Горбань движется в сторону океана в полупрозрачном летящем платье, которое фактически теряет то и дело по дороге.

Оно постоянно сваливается с плеча, да к тому же поднимается на ветру. Из-за этих моментов артистка то и дело светит свои ножки и другие части тела.