Севастьянова сдавила наливную грудь руками, чтобы мужчины ахнули: выскакивает из лифчика (фото)

Фигура Каролины Севастьяновой — выше всех похвал! Такое тело можно наряжать в любой наряд, и оно всегда будет впечатляющим.

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Ну а если речь идет о мини-бикини, «эффект вау» будет обеспечен! Спортсменка навела шороху в соцсетях кадром, сделанным на пляже. На нем звезда предстает в крошечном купальнике, в котором отлично видно ее наливную грудь.

Плюс ко всему Севастьянова сдавила руками бюст с обеих сторон, чем наверняка заставила трепетать мужчин, видящих это. Ее шикарные формы в этот момент чуть не выскочили из лифчика.