Не хвастовства ради: принц Гарри пояснил, зачем написал в своих мемуарах о 25 убитых противниках в Афганистане

В новом интервью принц Гарри прокомментировал самый возмутительный отрывок из своих мемуаров, который касается не только британской королевской семьи, но и, пожалуй, всего мира. Речь идет о его признании в убийстве 25 человек во время военной службы в Афганистане.

38-летний королевич отметил, что СМИ извратили эту информацию, создав самую опасную ложь о его персоне.

«Без сомнения, самое опасное, что они сказали, это то, что я хвастался количеством людей, которых убил в Афганистане, — отметил Гарри в передаче The Late Show. — Должен сказать, если бы я услышал, как кто-то хвастается подобными вещами, я бы разозлился. Но это ложь. Мои слова не опасны, но оборот моих слов очень опасен».

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