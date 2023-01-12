«Можно было танцевать на столе в баре»: Гвинет Пэлтроу назвала главный плюс 90-х

Скучаете по лихим 90-м? 50-летняя голливудская актриса Гвинет Пэлтроу скучает. В новом интервью она обозначила, что было привлекательно в жизни в конец XX века. По словам звезды, было гораздо веселее, и дело в не том, что она была молода.
«Например, вы могли просто тусить в баре и развлекаться, танцевать на столе, — вспомнила артистка в эфире The Late Late Show. — Не было телефонов с камерами!»
«В Нью-Йорке, что интересно, не было папарацци. Вы могли выйти из бара и пойти домой со случайным знакомым, и никто об этом не узнал бы».
А ведь не поспоришь. Сейчас это актуально и для России. Стоит какой-нибудь звезде «пошалить» в баре или ресторане, как в тот же вечер видео с ее выходкой будет во всех соцсетях.
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Грустный вывод: высокие технологии мешают веселиться.